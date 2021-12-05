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Банки стали в три раза чаще предлагать кредитные карты с длинным льготным периодом

Российские банки стали активнее предлагать кредитные карты с длинным льготным периодом, когда клиент не платит проценты за пользование заемными средствами.
РБК
В 2020 году только пять крупных банков вывели на рынок кредитки с увеличенным грейс-периодом.
РБК
Запуская кредитки с удлиненным грейс-периодом, банки больше фокусируются не столько на процентном доходе конкретного продукта, сколько на альтернативных способах заработка, отмечает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
РБК
Жители России уже накопили в качестве долгов по кредитным картам порядка 1,2 трлн рублей, выяснили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».
ФАН

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Россиянам стали чаще предлагать «кредитки» с долгим беспроцентным периодом
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