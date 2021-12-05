Запуская кредитки с удлиненным грейс-периодом, банки больше фокусируются не столько на процентном доходе конкретного продукта, сколько на альтернативных способах заработка, отмечает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT намерение белорусских пограничников после инцидента с нарушением Украиной государственной границы действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.