Экономика

RT на русскомRT на русскомБанки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБК16:01

Подробнее о событии

Банки стали выдавать россиянам меньше кредитных карт

РИА Новости21:46

Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

Коммерсантъ20:50

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБК16:01

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвы19:04

Российские банки резко ограничили выдачу кредиток

Телеканал 360°18:02

Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ru17:26

Банки резко ограничили выдачу кредиток россиянам

Российская газета19:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Эхо Москвы 22:47
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Здоровье

Минздрав не видит смысла проверять всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко высказал мнение, что необходимость проверки на коронавирус каждого россиянина отсутствует.
Московский Комсомолец 03:18
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Политика

Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Известия 05:05
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей на фоне коронавируса

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 16:51
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Кино

Интересные факты о съемках культового фильма «Назад в будущее»

Если вы не являетесь поклонником культовой фантастической франшизы «Назад в будущее», то мы просто не знаем, что с вами не так.
МонаВиста вчера в 13:47
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Боец представляющий Россию Магомед Анкалаев выразил уверенность в своей победе над Ионом Куцелабой.
Лезги газет 15:05
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor 06:48
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Общество

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Религия

Начало Великого поста: что нельзя делать в Чистый понедельник, 2 марта

2 марта, у православных верующих начинается Великий пост.
Тема Воронеж 15:50
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Происшествия

Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех

Эхо Москвы 28 февраля в 20:04
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Life.ru 21:38
Политика

Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Новостной фронт вчера в 11:29
Происшествия

В Екатеринбурге напали на экс-директора четвертой овощебазы, который пытался украсть земли барда Новикова

Ночью в Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы №4 Ивана Обухова. Об этом сообщил источник URA.RU.
URA.Ru 22:15
Общество

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:46
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:51
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
Газета Кемерова 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное