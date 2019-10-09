На вопрос, есть ли взаимосвязь между отказом банков от сотрудничества и сообщениями о продаже в DarkNet персональных данных он ответил, что DeviceLock предлагает свой продукт абсолютно всем кредитным организациям и отслеживают все утечки, связанные с российским финансовым рынком.

с чего всё началось

Представители крупных российских банков прокомментировали данные компании DeviceLock, которая рассказывает о крупных "сливах" данных пользователей. Как сообщают "Известия", сообщения о компрометации данных могли проникнуть в прессу после того, как банки отклоняли предложение компании.

Банки связали новости о «сливах» данных с предвзятостью одной компании

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