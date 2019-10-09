Экономика
РЕН ТВБанки связали новости о «сливах» данных с предвзятостью одной компании
Представители крупных российских банков прокомментировали данные компании DeviceLock, которая рассказывает о крупных "сливах" данных пользователей. Как сообщают "Известия", сообщения о компрометации данных могли проникнуть в прессу после того, как банки отклоняли предложение компании.
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с чего всё началось
На вопрос, есть ли взаимосвязь между отказом банков от сотрудничества и сообщениями о продаже в DarkNet персональных данных он ответил, что DeviceLock предлагает свой продукт абсолютно всем кредитным организациям и отслеживают все утечки, связанные с российским финансовым рынком.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Известия 09:22
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Спорт
40-летняя гимнастка Светлана Хоркина сообщила о беременности
О беременности 40-летняя спортсменка рассказала, отвечая на вопрос о том, посетит ли она международный форум "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве после ограбления мужчины
Четверо неизвестных ограбили мужчину в столичном районе Выхино-Жулебино, в городе объявлен план "Перехват".
Москва 24 07:08
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Авто
Nissan отзовет более 160 тысяч автомобилей в России
Общественное телевидение России 09:42
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Армия и оружие
Трамп пожалел об отправке контингента на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не следовало отправлять свои силы на Ближний Восток.
Известия 08:24
Армия и оружие
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Спутник» с Бондарчуком в главной роли
Помимо Федора Бондарчука, главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина. В российский кинопрокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.
UfacityNews.ru 09:24
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус вчера в 09:34
Политика
«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа
Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Авто
BMW презентовал новый седан M8 Gran Coupe
Баварская компания представила обновлённое купе BMW M8 Gran Coupe и его более производительную версию Competition.
Тарантас Ньюс 00:56
Политика
Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию о спецподразделении ГРУ
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию в газете The New York Times.
Суть событий 08:08
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Игры
Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.
NewInform вчера в 03:21
Армия и оружие
Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море
Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.
BFM.ru 10:05
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Музыка
Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении
Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.
РИА Новости 09:46
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52