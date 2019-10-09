Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанки связали новости о «сливах» данных с предвзятостью одной компании

Представители крупных российских банков прокомментировали данные компании DeviceLock, которая рассказывает о крупных "сливах" данных пользователей. Как сообщают "Известия", сообщения о компрометации данных могли проникнуть в прессу после того, как банки отклоняли предложение компании.
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с чего всё началось

Сбор слива: банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости

На вопрос, есть ли взаимосвязь между отказом банков от сотрудничества и сообщениями о продаже в DarkNet персональных данных он ответил, что DeviceLock предлагает свой продукт абсолютно всем кредитным организациям и отслеживают все утечки, связанные с российским финансовым рынком.
Известиявчера в 17:01

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Раскрывшую утечки данных граждан России компанию заподозрили в шантаже банков

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Саминвестор01:36

Банки связали новости о «сливах» данных с предвзятостью одной компании

РЕН ТВвчера в 17:22

Компания DeviceLock рассказала об утечках в банках после их отказа сотрудничать

Телеканал 360°вчера в 22:31

Раскрывшую массовые утечки данных россиян компанию заподозрили в шантаже

Lenta.ru01:16

Банки объяснили, кому выгодны скандалы с утечками данных клиентов

URA.Ruвчера в 16:05

Сбор слива: банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости

Известиявчера в 17:01
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Lenta.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес

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Авто

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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Авто

Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России автомобили Nissan Note и Nissan Tiida.
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Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

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Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

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Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Общество

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ТАСС 04:38
Происшествия

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Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Гаджеты

Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY 05:22
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

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РБК 05:14
Политика

Сенат США представил новое расследование вмешательства России в выборы

8 октября сенат США опубликовал очередную часть доклада, посвящённого расследованию стороннего вмешательства в выборы 2016 года.
Профиль 06:22
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Футбол

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Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Энергетика

Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
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Политика

Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Происшествия

Последствия ДТП с гибелью 4 подростков под Волгоградом попали на видео

Последствия смертельного ДТП, в котором погибли четверо подростков, попали на видео.
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

RT на русском 06:09
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
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Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
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СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
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DeviceLock
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