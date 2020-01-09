Экономика
The Penza PostБанки устанавливают комиссии за переводы по номеру телефона
Банки устанавливают комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей.В среднем они насчитывают 30–35 рублей, между тем, сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, сообщают «Известия».
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Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
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Экономика
ВТБ одобрил «дальневосточникам» ипотеку на 2 млрд рублей
ВТБ одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования ипотеки на покупку жилья на Дальнем Востоке.
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
Экономика
Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии
Свердловскую киностудию включали в планы приватизации с 2014 года.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Игры
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Армия и оружие
Россия и Турция анонсировали режим прекращения огня в Идлибе
Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Политика
В Великобритании приготовили новые санкции для россиян
Под ограничения попадут иностранцы, причастные к нарушению прав человека, в том числе россияне. Об этом сообщила газета The Financial Times.
Экономика
Росстат: Инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%
По данным Росстата, потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. При этом, как отметили в ведомстве, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6% (уточняется, что в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года).
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Игры
Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты
По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.