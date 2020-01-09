Экономика

The Penza PostThe Penza PostБанки устанавливают комиссии за переводы по номеру телефона

Банки устанавливают комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей.В среднем они насчитывают 30–35 рублей, между тем, сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, сообщают «Известия».
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В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

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Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

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Российская газетавчера в 11:48

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°01:34

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
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WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
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Украинский эксперт заявил об «отсутствии» у России надводного флота

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
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Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
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Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
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Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Армия и оружие

Россия и Турция анонсировали режим прекращения огня в Идлибе

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января.
Известия 10:29
Происшествия

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
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В Великобритании приготовили новые санкции для россиян

Под ограничения попадут иностранцы, причастные к нарушению прав человека, в том числе россияне. Об этом сообщила газета The Financial Times.
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

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Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru 12:06
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Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты

По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.
Astera вчера в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
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