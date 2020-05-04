Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

с чего всё началось

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

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