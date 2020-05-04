Общество

РБКРБКБанки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.
РБК02:00

Подробнее о событии

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Pravda.Ru04:26

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

РБК05:16

Российские банки увеличили выпуск цифровых карт

ГЛАС.RU03:08

Банки РФ стали чаще выпускать цифровые карты

Народные новости04:13

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время карантина

ФедералПресс04:00

Банки на самоизоляции увеличили выпуск электронных кредиток

Новые Известия04:14

Россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты на фоне COVID-19

Коммерсантъ02:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:01, Ашберн
Здоровье

В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека

Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
15
Энергетика

Цены на нефть снижаются после трех дней роста

На торгах в понедельник нефть обоих ключевых сортов, Brent и WTI, заметно дешевеет после трех подряд дней роста.
Profinance.ru 04:59
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
1,2K
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,3K
Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
664
Общество

В Крыму предложили ввести масочный режим

Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:46
38
Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
162
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
30
Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
12
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
265
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
104
Общество

Грузия откроет с 5 мая въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

Правительство Грузии приняло решение с 5 мая открыть въезды и выезды из городов Батуми и Кутаиси, закрытые с 15 апреля из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 03:47
Общество

Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
2
Общество

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
9
Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
320
Здоровье

10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО вчера в 08:33
47
Общество

В Японии режим ЧС продлен до конца мая

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной эпидемии в Японии продлен до 31 мая включительно по распоряжению премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает 4 мая портал Киодо Цусин.
ИА Красная Весна 05:20
9
Хоккей

Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком

RT на русском 03:57
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
18
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
848
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
285
Общество

В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области

РБК 05:42
48
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,7K
Экономика

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
REGNUM 05:24
6
Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
3
Общество

Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине

Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Экономика

«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%

На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
175
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 02 мая в 13:24
640
Как работают Яндекс.Новости?
Главное