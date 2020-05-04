Общество
РБКБанки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Технологии
Осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей
Согласно информации источника, осеннее обновление Windows 10 под кодовым названием 20H2 не получило каких-либо принципиально новых функций, равно как и ноябрьское обновление Windows 10 ноября 2019 года.
Профиль 04:00
Здоровье
В Ростовской области умерла десятая пациентка с коронавирусом
У всех умерших были сопутствующие заболевания. Всего, по данным на 4 мая, в Ростовской области число заражённых составило 1 263 человека.
Rostov.ru 04:05
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня 01:50
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Гаджеты
Samsung инвестировала в исследования и разработки рекордную сумму за первый квартал
В период с января по март включительно компания потратила на R&D-проекты в общей сложности $4,37 млрд.
3DNews 04:08
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия вчера в 00:30
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва вчера в 10:36
Политика
Видеоролики перестрелок в Катаре оказались фейком
Распространившиеся в соцсетях сегодня видеоролики перестрелок в Катаре в районе города аль-Вакра являются сфабрикованными.
РЕН ТВ 04:21
Общество
В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 581 человек, из них 96 — на Кубани
В Краснодарском крае выявлено 96 новых случаев. Общее число заболевших в регионе выросло до 1340 человек.
Югополис 03:55
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса в России будут сохраняться определенные ограничения.
Infox.ru 04:11
Гаджеты
Эксперты назвали самые ремонтопригодные Android-смартфоны
Пятёрку наиболее простых в ремонте аппаратов замкнули модели от крупных производителей: Google Pixel 3a, OnePlus 7T и смартфоны от Motorola линеек G и E. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты исследовательской компании ResearchMe рассказали, что чаще всего пользователи смартфонов обращаются в сервисные мастерские для замены батареи устройства.
REGNUM 03:48
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Аргументы и Факты 03:32
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Здоровье
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02 мая в 01:29
Киберспорт
Call Of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии
CyberSport.ru 01:42
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Игры
«Ах, Одесса, жемчужина у моря»: больше часа геймплея отменённой гоночной аркады Blur 2 с демонстрацией всех трасс
3DNews 02:20
Общество
В России за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время - 1280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 03:28