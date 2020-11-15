26 летняя девушка боец-ММА, Пэйдж Ванзант восхитила своих подписчиков в инстаграмме, выложив откровенную фотографию с подписью – «Плохая сучка» ( «Bad Bitch» ) Поклонники Пэйдж считают ее самой красивой девушкой, которая выступает в MMA, он ранее покинула UFC и заключила контракт на 4 боя с Bare Knuckle Fighting Championship — промоушеном боев на кулаках.
Военный аналитик и политолог Владимир Корнилов заявил о том, что появление российских миротворцев в зоне карабахского конфликта предотвратило потенциальное наступление со стороны украинских «ястребов».
Радостными новостями в своих социальных сетях поделились исследователи арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги Ученые с помощью спутникового слежения надеются установить пути миграции и участки обитания животных, узнать о взаимоотношениях песцов с домашним северным оленем и многом другом.
Анкара, 14 ноября 2020, 10:27 — REGNUM Парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила пресс-секретарю министра-координатора польских спецслужб Станиславу Жарину после его слов о том, что Россия старается "испортить имидж" Польши на международной арене.