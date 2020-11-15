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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки увеличивают лимиты для карточных платежей без подтверждения

Народные новости
Экономика сегодня
ФАН
Коммерсантъ
Платежная система «Мир» увеличила лимит для операций без подтверждения пин-кодом при бесконтактных платежах по своим картам с 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.В источнике
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Экономика сегодня

Лимиты банковских карт для оплаты без подтверждения растут в России

Экономика сегодня13:04
Народные новости

Банки увеличили лимит на платежи по карте без подтверждения ПИН-кода

Народные новости13:02
Коммерсантъ

Банки увеличивают лимиты для карточных платежей без подтверждения

Коммерсантъ11:16
ФАН

Лимит платежей по картам «Мир» без подтверждения вырос до 3000 рублей

ФАН12:57

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

"В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки", - говорится в сообщении.
ТАСС13:11

Девушка-боец MMA снялась топлес

26 летняя девушка боец-ММА, Пэйдж Ванзант восхитила своих подписчиков в инстаграмме, выложив откровенную фотографию с подписью – «Плохая сучка» ( «Bad Bitch» ) Поклонники Пэйдж считают ее самой красивой девушкой, которая выступает в MMA, он ранее покинула UFC и заключила контракт на 4 боя с Bare Knuckle Fighting Championship — промоушеном боев на кулаках.
FBM.ru10:29

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе прервали полет украинских «ястребов»

Военный аналитик и политолог Владимир Корнилов заявил о том, что появление российских миротворцев в зоне карабахского конфликта предотвратило потенциальное наступление со стороны украинских «ястребов».
Shraibikus News08:59

Ямальские ученые «охомутали» первого песца на Гыдане

Радостными новостями в своих социальных сетях поделились исследователи арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги Ученые с помощью спутникового слежения надеются установить пути миграции и участки обитания животных, узнать о взаимоотношениях песцов с домашним северным оленем и многом другом.
Красный Север (ЯНАО)02:33

Парламент Турции готовит резолюцию об отправке турецкой армии в Карабах

Анкара, 14 ноября 2020, 10:27 — REGNUM Парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
REGNUMвчера в 02:27

Захарова ответила Варшаве на обвинения в подрывной деятельности

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила пресс-секретарю министра-координатора польских спецслужб Станиславу Жарину после его слов о том, что Россия старается "испортить имидж" Польши на международной арене.
Газета.Ru10:51