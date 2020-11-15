Девушка-боец MMA снялась топлес

26 летняя девушка боец-ММА, Пэйдж Ванзант восхитила своих подписчиков в инстаграмме, выложив откровенную фотографию с подписью – «Плохая сучка» ( «Bad Bitch» ) Поклонники Пэйдж считают ее самой красивой девушкой, которая выступает в MMA, он ранее покинула UFC и заключила контракт на 4 боя с Bare Knuckle Fighting Championship — промоушеном боев на кулаках.