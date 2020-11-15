Трамп спокойно покинет пост президента США при законной победе Байдена

Ведущий отметил, что Трамп готов покинуть президентское кресло, если все голоса будут подсчитаны правильно, и окажется, что демократ Байден на самом деле получил больше голосов на выборах президента США.