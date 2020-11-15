Как сообщает издание UPI, ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выявили еще один способ предотвращения тяжелых осложнений у зараженных коронавирусом пациентов при помощи антидепрессанта флувоксамина.
Ведущий отметил, что Трамп готов покинуть президентское кресло, если все голоса будут подсчитаны правильно, и окажется, что демократ Байден на самом деле получил больше голосов на выборах президента США.
Число пациентов с тяжёлым течением коронавируса в Забайкальском крае выросло в три раза и к 14 ноября составляет 133 человека, сообщила министр здравоохранения региона Анна Шангина в проекте «Редколлегия».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о российских вакцинах от коронавируса «Спутник V» и препарате производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В рамках предложенного МВД законопроекта водители, которых поймали за рулем в алкогольном опьянении или отказались пройти медосвидетельствование, не смогут получить соответствующее разрешение на прохождение экзамена, чтобы заново получить права, пока не истечет срок административного наказания, передает РИА "Новости".
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
По словам специалистов, рост продаж в октябре спровоцирован колебаниями курса национальной валюты и тем, что российские граждане не ждут традиционного январского подорожания автомобилей, решая совершить покупки по актуальным ценникам, уже и так «потяжелевшим» в сентябре-октябре.