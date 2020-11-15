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Банки увеличивают лимиты для карточных платежей без подтверждения

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ФАН
RuNews24.ru
Коммерсантъ
Платежная система «Мир» увеличила лимит для операций без подтверждения пин-кодом при бесконтактных платежах по своим картам с 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.В источнике
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RuNews24.ru

Банки увеличивают лимит на операции без ПИН-кода

RuNews24.ru20:18
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Банки увеличивают лимиты для платежей по картам без подтверждения

МедиаПоток16:19
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Банки увеличивают лимиты для карточных платежей без подтверждения

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Лимит платежей по картам «Мир» без подтверждения вырос до 3000 рублей

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Лимиты банковских карт для оплаты без подтверждения растут в России

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Ученые обнаружили новый способ предотвратить осложнения от коронавируса COVID-19

Как сообщает издание UPI, ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выявили еще один способ предотвращения тяжелых осложнений у зараженных коронавирусом пациентов при помощи антидепрессанта флувоксамина.
Ученые обнаружили новый способ предотвратить осложнения от коронавируса COVID-19
Kursk.com14 ноября в 04:25

Трамп спокойно покинет пост президента США при законной победе Байдена

Ведущий отметил, что Трамп готов покинуть президентское кресло, если все голоса будут подсчитаны правильно, и окажется, что демократ Байден на самом деле получил больше голосов на выборах президента США.
Evo-rus.comвчера в 03:46

Китай выступает за поддержку справедливой конкуренции с помощью инноваций

Инновации в Китае должны поддерживать справедливую конкуренцию, заявил специалист по рискам Китайской комиссии по регулированию банковского дела и страхования (CBRIC) Сяо Юаньци.
ПолитРоссиявчера в 11:03

Число больных с тяжёлым течением COVID-19 в Забайкалье выросло в 3 раза

Число пациентов с тяжёлым течением коронавируса в Забайкальском крае выросло в три раза и к 14 ноября составляет 133 человека, сообщила министр здравоохранения региона Анна Шангина в проекте «Редколлегия».
Чита.Рувчера в 21:10

Песков ответил на вопросы о российских вакцинах от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о российских вакцинах от коронавируса «Спутник V» и препарате производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Аргументы и Факты13 ноября в 03:31

МВД предложило усложнить процедуру возврата прав пьяным водителям в России

В рамках предложенного МВД законопроекта водители, которых поймали за рулем в алкогольном опьянении или отказались пройти медосвидетельствование, не смогут получить соответствующее разрешение на прохождение экзамена, чтобы заново получить права, пока не истечет срок административного наказания, передает РИА "Новости".
VSE42.RU13 ноября в 21:29

Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
РИА Новости18:42

Выкатившийся за пределы ВПП в Новосибирске Ан-124 совершал посадку без электронных систем

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в аэропорту Толмачево в Новосибирске, совершал посадку без использования электронных систем.
ТАССвчера в 09:08

Жителей Самарской области предупредили, что в лечении коронавируса антибиотики не помогают

Замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская в Инстаграме своего ведомства призвала самарцев перестать покупать медпрепараты, которые никак не помогают в лечении коронавируса.
Kursk.com14 ноября в 15:11

Россияне решили не ждать новогодних скидок на автомобили

По словам специалистов, рост продаж в октябре спровоцирован колебаниями курса национальной валюты и тем, что российские граждане не ждут традиционного январского подорожания автомобилей, решая совершить покупки по актуальным ценникам, уже и так «потяжелевшим» в сентябре-октябре.
SpeedMeвчера в 11:15