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РБК
РБК

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Если, будучи регулятором, ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу, говорится в письме. «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России», — прокомментировал представитель ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ.
РБК23:00

Подробнее о событии

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Экс-глава Минздрава Караник сказал, обязательная ли прививка от коронавируса

В эфире СТВ Владимир Караник, экс-министр здравоохранения и действующий председатель Гродненского облисполкома, сообщил о том, что в регионе идет вакцинация от COVID-19: прививки получают медики и планируется начать вакцинацию педагогов.
КП - Беларусь00:47
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Постпред России при Совете Европы предупредил о рисках выхода из организации

Выход России из Совета Европы (СЕ) приведет к автоматическому выходу страны из ряда конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений совета, к которым присоединилась Россия, сообщил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Коммерсантъ20:46

Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V» (имя чиновника агентство не называет).
РБК03:46