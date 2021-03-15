Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Если, будучи регулятором, ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу, говорится в письме. «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России», — прокомментировал представитель ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ.
РБК23:00