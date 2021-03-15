Если, будучи регулятором, ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу, говорится в письме. «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России», — прокомментировал представитель ЦБ.

С чего всё началось Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ. РБК 23:00