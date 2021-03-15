В ГД поддержали идею налогового вычета для занимающихся спортом детей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.