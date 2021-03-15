Банки увидели конфликт интересов в проекте антиотмывочной платформы ЦБ
ЦБ сообщил, что текущая версия проекта позволяет банкам самостоятельно оценивать клиентов, а платформа ЗСК будет «дополнительным информационным ресурсом». «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России»,— заявил регулятор.В источнике
С чего всё началось
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Если, будучи регулятором, ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу, говорится в письме. «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России», — прокомментировал представитель ЦБ.
РБК23:00