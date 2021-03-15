Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД

Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской области с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, не отреагировавших на сигнал полицейских дежурной части УМВД Ленинского района и не выехавших на адрес, где была убита Вера Пехтелева.