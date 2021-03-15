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Банки увидели конфликт интересов в проекте антиотмывочной платформы ЦБ

ЦБ сообщил, что текущая версия проекта позволяет банкам самостоятельно оценивать клиентов, а платформа ЗСК будет «дополнительным информационным ресурсом». «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России»,— заявил регулятор.В источнике
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С чего всё началось

Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Если, будучи регулятором, ЦБ станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу, говорится в письме. «Законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри Банка России», — прокомментировал представитель ЦБ.
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