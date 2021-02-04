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Ведомости

Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков.В источнике
С чего всё началось

Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов

Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка.
РБК22:00
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Банки сообщили о росте числа попыток списать долги по решению суда без приставов

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Банки зафиксировали рост попыток взыскать долги без приставов

Рамблер01:34

Число попыток списать долги по решению суда без участия приставов выросло в РФ

ФАН01:32

У россиян начали выбивать долги по-новому

Lenta.ru02:53

Банки сообщили о подделках документов при попытках взыскать долги через суд без приставов

Forbes01:22

Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

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Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов

РБК22:00

Морозов намерен освободить Семенкина от должности министра АПК Ульяновской области

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Питерские заметки04:39

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