Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков.

С чего всё началось Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. РБК 22:00