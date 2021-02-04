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Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков.В источнике
РБК
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Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов

Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка.
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