Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.

с чего всё началось

По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, ситуация, в первую очередь, повлияет на сегмент кредитов наличными, где наиболее сильно снизился скоринговый балл, показывающий ухудшение качества клиентов. При этом специалист отмечает, что банки продолжат активно привлекать ипотечных заемщиков.

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