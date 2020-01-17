Экономика
URA.RuБанки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам
По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, ситуация, в первую очередь, повлияет на сегмент кредитов наличными, где наиболее сильно снизился скоринговый балл, показывающий ухудшение качества клиентов. При этом специалист отмечает, что банки продолжат активно привлекать ипотечных заемщиков.
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъвчера в 17:23
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