Экономика
URA.RuБанки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам
Банки начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом и ужесточат требования к людям, желающим получить заем наличными. Такое мнение высказали аналитики и представители бюро кредитных историй (БКИ).
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с чего всё началось
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.Коммерсантъ16 января в 17:23
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