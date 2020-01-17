Экономика

URA.RuURA.RuБанки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

Банки начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом и ужесточат требования к людям, желающим получить заем наличными. Такое мнение высказали аналитики и представители бюро кредитных историй (БКИ).
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.
Коммерсантъ16 января в 17:23

Подробнее о событии

Банки начали ужесточать правила выдачи кредитов наличными

Москва 24вчера в 08:28

Банки ужесточают правила по выдаче кредитов

Orenburg.mediaвчера в 03:11

Банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

URA.Ru16 января в 19:43

Банки ужесточают правила по выдаче кредитов

News.ru16 января в 20:59

Банки заманивают клиентов низкими требованиями

Deita.ru16 января в 20:45

Российские банки снижают требования к желающим взять ипотеку

НТВвчера в 02:25

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Коммерсантъ16 января в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro 16 января в 22:27
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака

В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru вчера в 07:32
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК вчера в 08:38
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Армия и оружие

У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник

Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.
Известия 16 января в 18:17
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
RT на русском 15 января в 05:52
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт вчера в 04:34
Общество

Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Религия

Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье

Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Московский Комсомолец вчера в 21:34
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 16 января в 05:52
Игры

SEGA проводит бесплатные выходные для игр серии Endless

Компания SEGA к своей годовщине решила устроить игрокам знакомство с серией Endless.
Игромания.ру вчера в 13:49
Единоборства

Объявлены официальные гонорары Макгрегора и Серроне за бой на UFC 246

Матч ТВ вчера в 20:57
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

В результате столкновений за последние два дня уничтожено 50 террористов, погибли 12 и ранены 24 сирийских военнослужащих, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
РБК вчера в 13:51
Хоккей

Глава КХЛ подтвердил, что Матч звезд в 2021 году пройдет в Риге

РИА Новости вчера в 12:15
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Интерфакс вчера в 12:36
Спорт

Лыжник Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

ТАСС Спорт 16 января в 15:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Общество

В США расследуют 500 тыс. жалоб на внезапное ускорение Tesla

32CARS.ru вчера в 16:10
Космос

NASA опубликовало детальный снимок Юпитера

На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
Южный Федеральный 16 января в 21:22
Футбол

«Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»

В матче 20 туре испанской Примеры «Хетафе» обыграл «Леганес» со счетом 0:3. Все вопросы о победителе гости сняли еще в первом тайме.
LiveSport.ru вчера в 17:03
Политика

В Госдуме прошла премьера Мишустина

Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Росбалт 16 января в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное