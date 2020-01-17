Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными.

с чего всё началось

Банки начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом и ужесточат требования к людям, желающим получить заем наличными. Такое мнение высказали аналитики и представители бюро кредитных историй (БКИ).

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