Аналитик поясняет, что стоимость обслуживания кредитов влияет на показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение доходов заемщика к расходам на погашение кредита), а значит, и на риск-веса кредитов, по которым рассчитывается нагрузка на капитал банка.