Аналитик поясняет, что стоимость обслуживания кредитов влияет на показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение доходов заемщика к расходам на погашение кредита), а значит, и на риск-веса кредитов, по которым рассчитывается нагрузка на капитал банка.
Потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления "черными" майнерами криптовалюты.
Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков.