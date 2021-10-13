Будьте в Плюсе

Банки ужесточили в сентябре подход к потенциальным заемщикам

В сентябре объем новых необеспеченных ссуд упал на 3,7%, а количество заключенных договоров — на 4,4%. Замедление выдач в этом сегменте ранее также зафиксировали аналитики Frank RG.
Компания
По оценке Алексея Волкова, на риск-политику банков повлияли меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования.
РБК
Повторное повышение надбавок произошло 1 октября.
РБК
Аналитик поясняет, что стоимость обслуживания кредитов влияет на показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение доходов заемщика к расходам на погашение кредита), а значит, и на риск-веса кредитов, по которым рассчитывается нагрузка на капитал банка.
РБК

Подробнее о событии

Банки ужесточили в сентябре подход к потенциальным заемщикам
Компания01:39
Из кабалы не выбраться: В ужесточении кредитования в России нашли неочевидную проблему для должников
Царьград19:22
Банки в сентябре ужесточили подход к желающим взять кредиты
РБК17:00
Показать все источники

Интересное

СК Белоруссии возбудил против Тихановской и Латушко дело за самовольное присвоение власти

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти должностного лица.
ТАССвчера в 15:58

Кобзев: энергопотребление в Приангарье может вырасти на 159% из-за «черного» майнинга

Потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления "черными" майнерами криптовалюты.
ТАССвчера в 09:30

ФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков.
РИА Новостивчера в 11:02

В Госдепе ожидают, что между США и РФ будет паритет по числу сотрудников посольств

Американская администрация ожидает, что между посольствами РФ и США будет паритет с точки зрения укомплектованности кадрами, стороны намерены продолжить консультации по этому вопросу.
ТАССвчера в 16:11