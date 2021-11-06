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Банки в Гаити сократили часы работы из-за дефицита топлива в стране

Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране.
РИА Новости
Топливный кризис усугубился после убийства президента Жовенеля Моиза, которое было совершено в ночь на 7 июля.
ИА Красная Весна
Из-за остановки работы заправок несколько сотен водителей вышли на улицы Порт-о-Пренсе и перекрыли движение транспорта, воздвигая баррикады.
ИА Красная Весна
Протестующие жгли покрышки и забрасывали камнями тех, кто пытался перелезть через стихийные баррикады.
ИА Красная Весна

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Из-за нехватки топлива банки Гаити сократили рабочие часы
ИА Красная Весна07:14
Банки в Гаити сократили часы работы из-за дефицита топлива в стране
РИА Новости06:21
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