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Банки в РФ могут потребовать от россиян выплатить чужой кредит

Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов рассказал о том, что банк или микрофинансовая организация может потребовать от вас немедленного погашения задолженности.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда вас могут заставить выплачивать чужой долг

Банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения задолженности с вас, если, допустим, человек, за которого вы поручились, по какой-либо причине не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.
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