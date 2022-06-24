Конкретно британские издания пишут, что жители Альбиона ежесуточно расходуют 17 тысяч тонн растительных масел (что эквивалентно 19 миллионам бутылок), сжигая их в двигателях личного и общественного транспорта.
«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.