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Банки в России начали отказывать клиентам в открытии валютных вкладов

Несколько крупных российских банков приняли решение отказать своим клиентам в возможности открывать валютные накопительные счета и вклады.
ГлобалМСК.ру
В call-центре банка сказали: «К сожалению, для новых клиентов ничего не можем предложить, для действующих есть варианты».
Известия
Накопительные счета и вклады в валюте также больше не предлагают в ПСБ.
Известия
В банке "Открытие" возможны вклады только в национальной валюте, валютные счета недоступны с 15 июня.
Бизнес журнал

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«Известия»: часть крупных банков приостановила открытие счетов и вкладов в долларах и евро
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