Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам выявлять счета, на которых проводится «необычно большое количество» операций (более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в ежедневно).
МОСКВА, Кинобизнес сегодня – 8 февраля видеосервис Netflix рассказал, что к уже анонсированным ранее российским проектам — сериалам «Анна К» и «Ничего особенного» от создателей «Перевала Дятлова» и «Эпидемии», и секретному проекту с Сашей Петровым добавился криминальный триллер «ЗАТО» (Закрытое административно-территориальное образование) события которой будут происходить в постсовесткий период.