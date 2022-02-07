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Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов

Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Lenta.ru
Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам выявлять счета, на которых проводится «необычно большое количество» операций (более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в ежедневно).
РБК
В ряде банков рассказали, что уже применяют рекомендации ЦБ по усилению контроля за операциями физлиц.
Известия
Позиция Банка России не нашла поддержки у ведомств, включая Минфин, Росфинмониторинг и Минцифры.
Известия

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