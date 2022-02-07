Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.