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Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов

Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Lenta.ru
Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.
Lenta.ru
Введения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций не планируется, добавили в регуляторе.
Известия
В ЦБ и ряде банков газете сообщили, что рекомендации по усилению контроля за операциями граждан уже применяются кредитными организациями.
Frank Media

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