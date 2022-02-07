Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.
Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта парламентария от партии ЛДПР Ярослава Нилова.
"Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников", — сказал журналистам представитель ведомства.
Как сообщили изданию «Е1» в управлении МВД по российскому городу, информация о рейдерском захвате будет проверена, в случае выявления правонарушений будут приняты меры реагирования в рамках компетенции полиции.