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Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов

Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Lenta.ru
Подозрительными будут считать "значительные объемы" операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
РЕН ТВ
В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.
Известия
Введения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций не планируется, добавили в регуляторе.
Известия

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«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
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Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов
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