Lenta.ruБанки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентовПравительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.Lenta.ruПодозрительными будут считать "значительные объемы" операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.РЕН ТВВ случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.ИзвестияВведения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций не планируется, добавили в регуляторе.ИзвестияЧитать далееСвернутьKonkurent.ruKonkurent.ruНовый ДеньРадио Комсомольская правдаЦарьградTatCenterПсковская Лента НовостейПятый каналФАНТелеканал 360°UfaTime.ruЯмал-МедиаНИА-ФедерацияЦентральная Служба НовостейKazanfirst.ruБлокнот.руВЕСТИ: ПриморьеМИР 24РидусRZN.infoНародные новостиПодробнее о событии«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентовRT на русском02:23Могут ли из-за этого возникнуть проблемы у законопослушных россиянИзвестия16:01Самое цитируемоеРоссийские банки к концу года усилят контроль за денежными операциями клиентовФАН16:27«Известия»: ЦБ усилит контроль банков за денежными переводами для борьбы с мошенникамиРИА Новости01:18Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентовLenta.ru23:39Контроль за банковскими операциями граждан усилятИзвестия18:44Российские банки начали усиливать контроль за переводами клиентовLife.ru16:50Банки начали внедрять усиление контроля за переводами между гражданамиРБК01:51Показать ещёОценить749Поделиться