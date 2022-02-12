В Росбанке и МКБ ТАСС сообщили, что не исключают дальнейшего повышения ставок по вкладам для клиентов, а в пресс-службе Альфа-банка ТАСС заявили, что планируют повысить ставки по депозитным продуктам, на сколько - зависит от конъюнктуры рынка.