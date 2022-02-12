Экономика сегодняБанки в России предупредили об очередном повышении ставок по кредитам и ипотекеПовышение ключевой ставки ЦБ сразу на 100 базисных пунктов может спровоцировать рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке.Экономика сегодняВ Росбанке и МКБ ТАСС сообщили, что не исключают дальнейшего повышения ставок по вкладам для клиентов, а в пресс-службе Альфа-банка ТАСС заявили, что планируют повысить ставки по депозитным продуктам, на сколько - зависит от конъюнктуры рынка.ТАССПовышение ставок для розничных клиентов составило до 1,5 п.п., а максимальная доходность увеличилась до 10%.ТАССЗаранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняZabnews.ruИА Красная ВеснаФАНKazanfirst.ruВятка-На-СетиИА ЯСИАРадио Комсомольская правдаПодробнее о событииБанки в России предупредили об очередном повышении ставок по кредитам и ипотекеЭкономика сегодня08:08Российские банки предупредили о новом раунде повышения ставок по кредитам и ипотекеТАСС17:01Самое цитируемоеОпрос показал, что российские банки не спешат повышать ставки по кредитам вслед за ростом ставки ЦБПРАЙМ00:32Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитамТУТ НЬЮС05:52Кредиты и ипотека подорожают в России после роста ставки ЦБФАН07:35Банки предрекли повышение ипотечных ставок в РоссииZabnews.ru21:13Кредиты подорожают, но вклады будут приносить больше дохода: ЦБ поднял ключевую ставкуРадио Комсомольская правдавчера в 08:37Показать ещёОценить7Поделиться