Будьте в Плюсе

Банки в России предупредили об очередном повышении ставок по кредитам и ипотеке

Повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 100 базисных пунктов может спровоцировать рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке.
Экономика сегодня
В Росбанке и МКБ ТАСС сообщили, что не исключают дальнейшего повышения ставок по вкладам для клиентов, а в пресс-службе Альфа-банка ТАСС заявили, что планируют повысить ставки по депозитным продуктам, на сколько - зависит от конъюнктуры рынка.
ТАСС
Повышение ставок для розничных клиентов составило до 1,5 п.п., а максимальная доходность увеличилась до 10%.
ТАСС
Заранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банки в России предупредили об очередном повышении ставок по кредитам и ипотеке
Экономика сегодня08:08
Российские банки предупредили о новом раунде повышения ставок по кредитам и ипотеке
ТАСС17:01
Самое цитируемое
Опрос показал, что российские банки не спешат повышать ставки по кредитам вслед за ростом ставки ЦБ
ПРАЙМ00:32
Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам
ТУТ НЬЮС05:52
Кредиты и ипотека подорожают в России после роста ставки ЦБ
ФАН07:35
Банки предрекли повышение ипотечных ставок в России
Zabnews.ru21:13
Кредиты подорожают, но вклады будут приносить больше дохода: ЦБ поднял ключевую ставку
Радио Комсомольская правдавчера в 08:37

Интересное

«Это не в нашей компетенции»: минздрав Ставрополья прокомментировал компенсацию из-за гибели врача от CoVID-19

Пенсионерка жаловалась, что не может получить компенсацию, положенную семье из-за смерти супруга-медика от CoVID-19.
Блокнот Ставрополь09:01

Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью Евгении Брик

Народная артистка России Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Брик.
RT на русскомвчера в 10:43

В свой последний день рождения Евгения Брик говорила, что радуется новому году жизни

В свой последний день рождения Брик написала в микроблоге, что радуется новому году жизни.
CT newsвчера в 05:33

Дочь Евгении Брик пока не знает о смерти мамы

10 февраля не стало Евгении Брик. У актрисы осталась 12-летняя дочь Зоя, которая пошла по ее стопам.
StarHit.ru08:00
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Эксперты: Молдавия может купить газ у Азербайджана, но все упирается в цену

Молдавия имеет возможность купить газ у Азербайджана, но добиться более выгодной цены, чем у "Газпрома", будет очень непросто.
ТАССвчера в 10:20

Тихвинская межрайонная больница разъясняет порядок приема пациентов

Круглосуточный пункт работает в стационаре ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ".
Общая газета Ленинградской области08:58

Спутники Маска, падающие из-за космической бури, попали на видео

Ранее сообщалось, что 40 из 49 недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска, упадут и сгорят в атмосфере Земли.
Газета.Ru10 февраля в 00:19

Представитель Китая в ООН обвинил США в геноциде индейцев

Представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США заводят речь о правах человека, они обладают рекордом по нарушениям прав человека и что они должны ответить за индейцев.
Деловой квадрат9 февраля в 22:30

В Югре открывают и закрывают больничные при ковиде дистанционно: как работает система?

Кстати, на этой неделе вступили в силу новые правила оформления больничных и выписки выздоровевших.
Югра-ТВ09:00

В Севастополе коронавирусом заболело почти 2,5 тысячи детей

В Севастополе коронавирусом заболели почти 2,5 тысячи детей. Об этом «РИА Новости Крым» заявили в департаменте здравоохранения города.
Московский Комсомолец00:41