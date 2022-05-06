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Банки в России в марте отказали в одобрении 75 процентов кредитных заявок

Банки в России в марте отказали в одобрении кредитов 75 процентам желающим.
Lenta.ru
По оценкам БКИ, самое заметное ужесточение риск-политики банков наблюдалось в сегментах необеспеченного кредитования.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Как пишет РБК
, в первый месяц весны на фоне резкого роста ставок банки стали массово отказывать в одобрении кредитов.
Кубанские новости
По автокредитам уровень одобрения упал до 32%, а в ипотеке снизился до 59%.
Газета.Ru

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Банки в России в марте отказали в одобрении 75 процентов кредитных заявок
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