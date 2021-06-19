Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу

Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако на панихиде священники самостоятельно решают, поминать ли их, а для индивидуального чтения есть специальная молитва, рассказал в интервью РИА Новости врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).