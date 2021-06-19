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Банки в России заключили договоры по льготной ипотеке на более чем 1,5 трлн рублей

Банки в России заключили договоры по программе льготной ипотеки на сумму более чем 1,5 трлн рублей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на ХХ съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.В источнике

С чего всё началось

ВТБ назвал регионы, где льготная ипотека будет выгодной после 1 июля

По оценкам аналитиков, еще в более чем 30 субъектах средний размер кредита на новостройки составляет от 3 млн до 3,5 млн руб. Для заемщиков из этих регионов льготная ипотека будет актуальна при первоначальном взносе в 25%.
РБКвчера в 04:32

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ВТБ: цены в 24 регионах подходят под новые условия льготной ипотеки

ПРАЙМ21:36

Льготная ипотека по новым условиям будет доступна избранным

Финтолквчера в 09:40

ВТБ назвал регионы, где льготная ипотека будет выгодной после 1 июля

РБКвчера в 04:32

ВТБ оценил доступность программы льготной ипотеки после изменения ее условий

Ведомостивчера в 07:11

Стали известны регионы с выгодной льготной ипотекой после 1 июля

News.ruвчера в 06:14

Льготная ипотека после продления сохранит спрос в большинстве регионов РФ – ВТБ

Интерфаксвчера в 04:35

Названы регионы России с выгодной в будущем льготной ипотекой

Lenta.ruвчера в 08:48
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Принудительная вакцинация затронет работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и многих других, например, фитнесс-тренеров и парикмахеров.
Эхо Москвы17 июня в 02:00

Глава Роскосмоса: Ядерный буксир «Зевс» займется поиском жизни во Вселенной

Разработка аванпроекта аппарата завершится в 2024 году Дмитрий Рогозин, занимающий должность главы госкорпорации «Роскосмос», заявил о том, что разрабатываемый космический ядерный буксир «Зевс» примет участие в поиске жизни во Вселенной.
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Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу

Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако на панихиде священники самостоятельно решают, поминать ли их, а для индивидуального чтения есть специальная молитва, рассказал в интервью РИА Новости врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
РИА Новостивчера в 11:51