Банки в России заключили договоры по льготной ипотеке на более чем 1,5 трлн рублей
Банки в России заключили договоры по программе льготной ипотеки на сумму более чем 1,5 трлн рублей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на ХХ съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
ВТБ назвал регионы, где льготная ипотека будет выгодной после 1 июля
По оценкам аналитиков, еще в более чем 30 субъектах средний размер кредита на новостройки составляет от 3 млн до 3,5 млн руб. Для заемщиков из этих регионов льготная ипотека будет актуальна при первоначальном взносе в 25%.
РБКвчера в 04:32
Льготная ипотека после продления сохранит спрос в большинстве регионов РФ – ВТБ
Интерфаксвчера в 04:35