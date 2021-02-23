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Банки в РФ продолжают снижать ставки по вкладам

ОТП Банк и Кредит Европа Банк пересмотрели доходность по вкладам в долларах, сократив еще на 0, 05 – 0,2%. Среди повысивших проценты по вкладам фигурирует также «Хоум Кредит», который поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%, что больше, чем у его конкурентов.В источнике
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С чего всё началось

Доходность вкладов может начать расти

Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца.
Коммерсантъ16:56
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Банки пересмотрели ставки по вкладам

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