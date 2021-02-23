Миллера переизбрали главой правления «Газпрома» еще на пять лет

Миллер занимает должность председателя правления "Газпрома" бессменно уже 20 лет, а именно четыре срока, с 2001 г. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2020 г. доходы "Газпрома" от экспорта газа за 2020 г. оказались на 39,6% ниже, чем за 2019 г. По данным ведомства, компания получила от экспорта углеводородов за прошлый год $25,25 млрд, в то время как в 2019 г. — $41,63 млрд.