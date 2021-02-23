ОТП Банк и Кредит Европа Банк пересмотрели доходность по вкладам в долларах, сократив еще на 0, 05 – 0,2%. Среди повысивших проценты по вкладам фигурирует также «Хоум Кредит», который поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%, что больше, чем у его конкурентов.

С чего всё началось Доходность вкладов может начать расти Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко отмечает, что ЦБ повысил БУДВ свыше одного года вслед за ростом ставок по длинным депозитам банков. Это, в свою очередь, произошло в ответ на их отток, полагает господин Клапко. Коммерсантъ 16:56