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Банки в РФ продолжают снижать ставки по вкладам

ОТП Банк и Кредит Европа Банк пересмотрели доходность по вкладам в долларах, сократив еще на 0, 05 – 0,2%. Среди повысивших проценты по вкладам фигурирует также «Хоум Кредит», который поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2–2%, что больше, чем у его конкурентов.В источнике
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С чего всё началось

Доходность вкладов может начать расти

Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко отмечает, что ЦБ повысил БУДВ свыше одного года вслед за ростом ставок по длинным депозитам банков. Это, в свою очередь, произошло в ответ на их отток, полагает господин Клапко.
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