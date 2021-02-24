С середины февраля 2021 года в девяти банках доходность по вкладам уменьшилась в диапазоне от 0,1 до 1,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру».

С чего всё началось Доходность вкладов может начать расти Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца. Коммерсантъ 16:56