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Банки продолжили снижать ставки по вкладам

С середины февраля 2021 года в девяти банках доходность по вкладам уменьшилась в диапазоне от 0,1 до 1,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные анализа финансового маркетплейса «Сравни.ру».В источнике
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С чего всё началось

Доходность вкладов может начать расти

Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца.
Коммерсантъ16:56
Подробнее о событии

В феврале банки стали снижать ставки по депозитам

Комсомольская правда02:15

Эксперты спрогнозировали возобновление роста ставок по вкладам весной

Forbes02:12

Доходность вкладов может начать расти

Коммерсантъ16:56

Банки пересмотрели проценты по вкладам

Deita.ru23:15

Банки пересмотрели ставки по вкладам

Телеканал 360°20:40

Банки продолжили снижать ставки по вкладам

Рамблер00:54

Банки в РФ продолжают снижать ставки по вкладам

Известия17:15
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РПЦ поддержала установку памятника Александру Невскому на Лубянке

Князь Александр Невский достоин появления памятника на Лубянской площади в Москве, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Общественная служба новостей16:18