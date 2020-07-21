Экономика
TatCenterБанки в РФ снизили долю одобрений по кредитным картам до 31%
Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам с 38% в мае 2019 года до 31% в мае 2020-го, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новости20 июля в 23:05
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