Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

с чего всё началось

Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам с 38% в мае 2019 года до 31% в мае 2020-го, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Банки в РФ снизили долю одобрений по кредитным картам до 31%

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