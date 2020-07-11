Экономика
Актуальные НовостиБанки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
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Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
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Коммерсантъ 19:31
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Известия 16:19
Общество
ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян
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Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время
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ПолитРоссия 14:05
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
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