Экономика

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Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК03:00

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Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

ФАН06:54

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пожилых людей

Эхо Москвы05:33

Лимиты по кредитным картам пенсионеров подняли российские банки

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Банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Forbes06:18

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Газета.Ru05:38

Банки РФ в кризис подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

News.ru06:54

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

РБК03:00
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости 09:21
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

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РИА Новости 13:32
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Здоровье

Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару

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Радио Комсомольская правда 06:13
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net 11:22
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
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Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.
SM News 13:30
Политика

ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17

Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября

В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако, позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля.
Чемпионат 18:29
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

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Актуальные Новости 08:15
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Гаджеты

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Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
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Баскетбол

Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат 14:22
Политика

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ 19:31
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
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Общество

ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян

Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
Экономика сегодня 16:25
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
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Политика

Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время

Эксперт указал, что экономика США на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена, а страна обладает огромным внешним долгом.
ПолитРоссия 14:05
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Общество

Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре

Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Фигурное катание

Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

РИА Новости 14:23
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Общество

В Якутск впервые привезут уникальную святыню

12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
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Общество

Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

РБК 20:19
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