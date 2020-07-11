Экономика
Актуальные НовостиБанки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
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Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
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Газета.Ru 16:19
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
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Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».
Чемпионат 16:24
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Общество
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило 5 тысяч, заразились свыше 67 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 15:18
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В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 09 июля в 00:54
Шоу-бизнес
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Игромания.ру 15:24
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Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
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Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
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Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Банковские счета фигуранта дела о госизмене Сафронова заблокировали
Адвокат Сафронова: в деле есть две экспертизы, подтверждающие секретность сведений Кроме того, в квартирах матери и сестры фигуранта дела о государственной измене прошёл обыск.
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«Рубль возвращается в нормальное положение». Итоги торговой недели
Рубль завершил торговую неделю небольшим укреплением по отношению к доллару, почти не изменившись к евро.
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В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
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В Сербии назвали инициаторов беспорядков
Lenta.ru 16:37