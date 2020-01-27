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КоммерсантъКоммерсантъБанки в России могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя оборудования

Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
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Эксперты раскрыли, сколько банки теряют от сбоя в работе оборудования

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские банки могут потерять в среднем 200-300 тысяч долларов из-за сбоя в работе оборудования, например, серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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