Общество
КоммерсантъБанки в России могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя оборудования
Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские банки могут потерять в среднем 200-300 тысяч долларов из-за сбоя в работе оборудования, например, серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:38
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Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании
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Эксперты подсчитали, как банки теряют от сбоя оборудования 200–300 тыс. долл
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