Общество
КоммерсантъБанки в России могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя оборудования
Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
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Эксперты подсчитали, как банки теряют от сбоя оборудования 200–300 тыс. долл
Фонтанка.Рувчера в 23:40
Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании
Народные новостивчера в 20:17
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Наука
Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения
Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Общество
Количество погибших от нового коронавируса достигло 80
От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Политика
Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай
Собеседник агентства сообщил, что поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательного и энергетического оборудования, а также запчастей и инструментов.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке
13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04.24 ликвидировали возгорание.
Политика
Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гибели двух солдат Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Политика
Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Общество
Где Минтранс планирует обновить автобусы
Технологии
HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга
HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила, что онлайн-сервис HeadHunter нарушил законодательство о конкуренции, запрещая своим клиентам работать с разработанным компанией «Стафори» роботом Верой, автоматизирующим услуги рекрутеров.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
Общество
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Происшествия
Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек
Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Шоу-бизнес
Боня резко исчезла из «Инстаграма» после поездки к каннибалам в Перу
Происшествия
В Гонконге произошел взрыв в больнице
По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.