Общество

КоммерсантъКоммерсантъБанки в России могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя оборудования

Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
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Банки в России могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя оборудования

Коммерсантъвчера в 22:36

Банки в России за два часа сбоя своих серверов теряют до $300 тысяч

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Эксперты подсчитали, как банки теряют от сбоя оборудования 200–300 тыс. долл

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Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
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Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

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Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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Количество погибших от нового коронавируса достигло 80

От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.
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Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

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В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

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Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Собеседник агентства сообщил, что поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательного и энергетического оборудования, а также запчастей и инструментов.
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Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке

13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04.24 ликвидировали возгорание.
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Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
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Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
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Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гибели двух солдат Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Lenta.ru 00:50
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В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Политика

Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Красная весна вчера в 20:36
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Где Минтранс планирует обновить автобусы

Коммерсантъ вчера в 18:01
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HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга

HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила, что онлайн-сервис HeadHunter нарушил законодательство о конкуренции, запрещая своим клиентам работать с разработанным компанией «Стафори» роботом Верой, автоматизирующим услуги рекрутеров.
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
РИА Новости вчера в 06:44
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В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
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NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
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Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
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Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»

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В Гонконге произошел взрыв в больнице

По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
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ToDay News Ufa вчера в 03:50
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