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КоммерсантъБанки в России могут потерять $200–300 тысяч из-за сбоя оборудования
Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.
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Эксперты подсчитали, как банки теряют от сбоя оборудования 200–300 тыс. долл
Фонтанка.Рувчера в 23:40
Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании
Народные новостивчера в 20:17
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