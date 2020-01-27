Российские банки могут потерять $200–300 тыс. из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Schneider Electric.

Банки в России могут потерять $200–300 тысяч из-за сбоя оборудования

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