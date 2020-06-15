Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

Подробнее о событии

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°вчера в 10:13

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

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Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

ТАССвчера в 13:32

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБКвчера в 08:15

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53
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DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

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Mockva.ru 10:20
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Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

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Шоу-бизнес

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

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Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

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«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

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В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

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Политика

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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину

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