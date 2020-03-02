Экономика

RT на русскомRT на русскомБанки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.
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с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
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В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

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