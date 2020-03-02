Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, количество выданных кредитных карт за указанный период упало на 21,7%, до 540,2 тыс. штук.
Читать в источнике
Комментировать574
с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

Коммерсантъвчера в 20:50

Банки осторожнее стали выдавать кредитки россиянам. И дело не только в больших долгах

Телеканал 360°04:54

Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

РИА Новостивчера в 21:46

Эксперт оценил ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками

RT на русском07:54

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвывчера в 19:04

Россиянам стали реже выдавать кредитки

Lenta.ruвчера в 17:26

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости 05:10
Общество

Обед для школьников младших классов оценили в 44 рубля

Новые Известия 05:44
Общество

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Общество

Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:13
Политика

Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Известия 04:50
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Общество

В «Яндекс. Такси» ввели рейтинг пассажиров

Шкала оценок варьируется от одного до пяти баллов.
АТВмедиа вчера в 06:15
Гаджеты

Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в мире

Дни24 04:27
Общество

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
Общество

В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив

В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 09:04
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
Теннис

Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP

В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
РБК 01:18
Общество

Матвиенко раскритиковала темпы газификации в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным, что в газодобывающей стране темпы газификации составляют 1% в год.
Известия 07:58
Общество

В Госдуме оценили идею введения налога на собак

С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
RT на русском 07:48
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском вчера в 17:09
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Космос

Испытана вторая ступень ракеты OmegA

Аналогичное испытание первой ступени OmegA с двигателем Castor 600 в мае 2019 года закончилось неудачей.
Популярная механика 28 февраля в 09:07
Спорт

Минспорт восстановил аккредитацию ВФЛА

Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
BFM.ru 08:53
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Культура

Выставка, посвященная татуировкам, открылась в Пушкинском музее

Вестник Кавказа 06:28
Общество

Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену

РИА Новости 07:02
Происшествия

У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус

«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Взгляд.ру 06:51
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное