Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

с чего всё началось

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, количество выданных кредитных карт за указанный период упало на 21,7%, до 540,2 тыс. штук.

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