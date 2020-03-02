Экономика
REGNUMРоссийские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, количество выданных кредитных карт за указанный период упало на 21,7%, до 540,2 тыс. штук.
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с чего всё началось
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).РБКвчера в 16:01
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Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
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"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
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Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Аналогичное испытание первой ступени OmegA с двигателем Castor 600 в мае 2019 года закончилось неудачей.
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Комиссия Минспорта РФ приняла решение восстановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".