Экономика

RT на русскомRT на русскомБанки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.
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с чего всё началось

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Банки осторожнее стали выдавать кредитки россиянам. И дело не только в больших долгах

Телеканал 360°04:54

Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Газета.Ru03:17

Россиянам стали реже выдавать кредитки

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Российские банки в январе сократили выдачу кредиток на 20%

Коммерсантъвчера в 20:50

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Эхо Москвывчера в 19:04

Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

РИА Новостивчера в 21:46

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

РБКвчера в 16:01
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Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
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МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Киберспорт

Riot Games представила сетевой шутер Valorant - «убийцу CS: GO»

Авторы League of Legends из студии Riot Games представили сетевой шутер Valorant и опубликовали на YouTube первый ролик с игровым процессом.
Российская газета 06:32
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева.
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В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Здоровье

Диетолог дал рекомендации по питанию в Великий пост

"Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, - бобовые и соя", - пояснила диетолог.
Pravda.Ru вчера в 07:00
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Известия 04:53
Происшествия

Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина не является россиянкой

Женщина, самовольно покинувшая инфекционную больницу в Севастополе, где проходила карантин на коронавирусную инфекцию, не является гражданкой Российской Федерации, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Александр Кулагин.
РИА Новости 05:37
Гаджеты

Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса

Завод, где производятся модули фотокамер для американских смартфонов iPhone компании Apple, будет закрыт до 9 марта.
Российская газета 05:42
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Экономика

Минэкономразвития пересмотрит прогноз на фоне коронавируса

Минэкономразвития пересмотрит сценарные условия прогноза социально-экономического развития с учетом развития ситуации с коронавирусом и до 9 апреля подготовит обновленный прогноз, заявил на заседании комитета по бюджету и налогам министр экономического развития Максим Решетников.
Rambler News Service 05:44
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Политика

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе

РИА Новости 06:25
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

В Саратове предложили создать ведомство по развитию старых кварталов

Депутат Сергей Курихин подчеркнул, что с созданием парковок напрямую связано развитие города.
Регион 64 05:41
Общество

В Иране умер заразившийся коронавирусом чиновник

В Иране в понедельник скончался член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади, сообщает агентство Fars.
Аргументы и Факты 05:31
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Культуромания 06:14
Политика

Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Известия 04:50
Энергетика

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
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Эвакуированные с Diamond Princess в Казань чувствуют себя хорошо

Россияне, доставленные с лайнера Diamond Princess в Казань, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Коммерсантъ Казань 06:12
Экономика

Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
Коммерсантъ 06:24
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