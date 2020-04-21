Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.

Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии

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