Коронавирус
Телеканал 360°Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии
Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.
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Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной сообщил последние данные о ее состоянии
Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.
Невские Новости вчера в 09:59
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:11
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Технологии
В новом обновлении WhatsApp увеличит лимит групповых видеозвонков
Новые функции, которые будут включены в следующее обновление, увеличат лимит групповых видеозвонков, позволив большему количеству людей присоединиться к беседе.
RuNews24.ru 02:42
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Общество
В Ростове-на-Дону за день выдали почти 280 тыс. новых спецпропусков
Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020, 09:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону в первый день выдачи спецпропусков нового образца горожанам предоставлено почти 280 тыс. разрешений.
REGNUM 02:02
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ 19 апреля в 19:22
Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru вчера в 20:31
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
Политика
Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР
Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения.
Lenta.ru 19 апреля в 08:56
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Общество
Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края
Мера действует во время удаленного обучения Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.
АМИТЕЛ 03:12
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус
Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Киберспорт
Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon
В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.
CyberSport.ru 02:30
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости вчера в 15:05