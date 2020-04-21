Российские банки оказались более готовыми к дистанционному обслуживанию клиентов по сравнению с финансовыми учреждениями в других странах. Теперь аналитики советуют банкам перевести сотрудников на удаленку и внедрить гибкие графики работы.

Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии

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