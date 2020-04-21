Коронавирус
Телеканал 360°Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии
Российские банки оказались более готовыми к дистанционному обслуживанию клиентов по сравнению с финансовыми учреждениями в других странах. Теперь аналитики советуют банкам перевести сотрудников на удаленку и внедрить гибкие графики работы.
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Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
В 2017 году Нассим Талеб в беседе с РБК назвал новые вирусы и бактерии одной из двух главных угроз человечеству.
РБК 01:00
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Ряд стран Африки попросили Россию помочь победить коронавирус
Ряд стран Африканского континента обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:37
Общество
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и со смертями от коронавируса
Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 13:05
Общество
Лукашенко предсказал восстановление мировой экономики через месяц
Мировая экономика вернется к работе в течение ближайшего месяца, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 04:23
Общество
60 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com вчера в 07:29
Общество
В России за сутки выявили 5642 новых случая коронавируса
В России за последнии сутки подтвердилось 5642 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 03:41
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Транспорт
Московский метрополитен перестал продавать разовые билеты
Московский метрополитен прекратил продавать разовые билеты в соответствии с указом мэра Сергея Собянин, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Интерфакс 04:21
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
В Прикамье подтвердили ещё 22 заражения коронавирусом
Пермь, 21 апреля 2020, 11:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 апреля, подтверждено 22 новых случая заражения короновирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:22
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось
Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.
ПолитРоссия вчера в 03:41
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Авто
«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 18 апреля в 08:42
Шоу-бизнес
Модель намеренно показала целлюлит на фото в бикини и обрадовала фанатов
Lenta.ru вчера в 11:26
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте
Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22