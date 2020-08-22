Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года

Planet Today 11

К концу 2020 года средняя ставка по вкладам в рубле будет снижена до 4%. Этому способствует ожидание, что ключевая ставка Банка России будет снижена с 4,25% до 4% на предстоящем заседании Центробанка в сентябре.