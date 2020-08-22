Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года
К концу 2020 года средняя ставка по вкладам в рубле будет снижена до 4%. Этому способствует ожидание, что ключевая ставка Банка России будет снижена с 4,25% до 4% на предстоящем заседании Центробанка в сентябре.В источнике
С чего всё началось
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
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