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Народные новости
Народные новости

Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года

К концу 2020 года средняя ставка по вкладам в рубле будет снижена до 4%. Этому способствует ожидание, что ключевая ставка Банка России будет снижена с 4,25% до 4% на предстоящем заседании Центробанка в сентябре.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
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Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ruвчера в 02:35
АБН

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам до конца года

АБНвчера в 03:45
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

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Банки РФ ожидают снижение ставок по рублевым депозитам до конца года

Народные новости02:24
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПрессвчера в 02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 02:14
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Веснавчера в 01:44

В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых предположительно составляет от 14 до 23 тысяч лет.
МонаВиста21 августа в 15:11
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Полоз вернулся в «Ростов», Попов перешел в «Сочи»

"Ростов" и "Сочи" совершили обмен футболистами, в рамках которого форвард Дмитрий Полоз вернулся в ростовскую команду, а болгарский полузащитник Ивелин Попов стал игроком сочинцев, сообщается на сайте клуба из Ростова-на-Дону.
РИА Новости03:17
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