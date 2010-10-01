Экономика
Ореанда-НовостиПроцентные ставки по банковским вкладам снизятся
Аналитики сообщают, что к 2030 году прогнозируются новые рекордно низкие показатели реальных ставок - до одного процента. Снижение ставок по вкладам, и следующие за ним кризисы в итоге приведут к тому, что всё больше и больше людей будут работать над повышением уровня финансовой грамотности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Футбол
Марко Николич: 28 июля «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону
Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Советский спорт 16:04
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Гаджеты
Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
Деловое.ТВ 08:03
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года.
Astera вчера в 13:17
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Политика
Киев передал списки для обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
В рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Киев передал списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Известия 16:32
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России вчера в 13:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Политика
Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
Газета.Ru 16:30
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Экономика
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах».
РБК вчера в 08:04
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов подарил бывшей жене дом за 70 миллионов рублей
Сегодня стало известно, что Эмин позаботился и о нынешней жизни Алены. Так, певец купил для жкс-возлюбленной дом за 70 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 10:55
Кино
Гаэль Гарсиа Берналь сыграет в триллере М. Найта Шьямалана
Культуромания 15:08
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Футбол
«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
РИА Новости 16:51
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14