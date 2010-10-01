Аналитики сообщают, что к 2030 году прогнозируются новые рекордно низкие показатели реальных ставок - до одного процента. Снижение ставок по вкладам, и следующие за ним кризисы в итоге приведут к тому, что всё больше и больше людей будут работать над повышением уровня финансовой грамотности.

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Графическое ядро в Ryzen 7 4700G восьмиядерное с частотой 2100 МГц. Серия Ryzen 4000 появится у производителей в третьем квартале 2020 года. 20

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 180

Политика Киев передал списки для обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР В рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Киев передал списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Авто Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит. 14

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.

Происшествия СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко. 208

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится. 768

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 36

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 35

Гаджеты Apple выпустила новую бета-версию iOS 14 Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 188