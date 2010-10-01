Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПроцентные ставки по банковским вкладам снизятся

Аналитики сообщают, что к 2030 году прогнозируются новые рекордно низкие показатели реальных ставок - до одного процента. Снижение ставок по вкладам, и следующие за ним кризисы в итоге приведут к тому, что всё больше и больше людей будут работать над повышением уровня финансовой грамотности.
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Процентные ставки по банковским вкладам снизятся

Ореанда-Новости18:08

Банки в России сделают людей финансово грамотными

REGNUM08:32
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«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

ТАСС 16:54
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Авто

Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
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Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Политика

Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
Газета.Ru 16:30
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Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
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Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
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Экономика

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах».
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Гаджеты

Apple выпустила новую бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
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Эмин Агаларов подарил бывшей жене дом за 70 миллионов рублей

Сегодня стало известно, что Эмин позаботился и о нынешней жизни Алены. Так, певец купил для жкс-возлюбленной дом за 70 миллионов рублей.
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Футбол

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Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
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Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
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