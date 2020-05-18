Коронавирус
ВедомостиБанки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:28
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
В Тюменской области нашли тело девушки-подростка
Российская газета вчера в 09:41
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru вчера в 06:38
Происшествия
В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша
Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина.
ТАСС 01:35
Здоровье
Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции
Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 01:05
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 18 мая в 07:13
Политика
Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко
Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Известия вчера в 18:47
Политика
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»
Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
Общество
Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года
Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня
Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
РБК вчера в 23:02
Экономика
Россияне из-за самоизоляции резко сократили траты по кредиткам
Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января – февраля 2015 года.
News.ru 01:11
Футбол
Болельщики будут бойкотировать спонсоров «Локомотива» из-за отставки Семина
Президент клуба болельщиков «Локомотива» Илья Шарков рассказал об акциях протеста, которые намерены устроить болельщики в связи с отставкой легендарного тренера команды Юрия Семина.
Спорт день за днем вчера в 10:34
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Футбол
«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
Piter.tv вчера в 03:40
Общество
Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах
По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
Гаджеты
Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20
Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия вчера в 02:00