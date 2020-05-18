Коронавирус

ВедомостиВедомостиБанки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.
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Банки в три раза сократили выдачу кредиток из-за COVID-19

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Эксперты: россияне взяли на 35% меньше микрокредитов в апреле по сравнению с мартом

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Коммерсантъ17 мая в 18:28
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Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина.
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Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции

Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 18 мая в 07:13
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Политика

Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко

Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»

Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
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Общество

Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года

Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество

На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня

Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
РБК вчера в 23:02
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Экономика

Россияне из-за самоизоляции резко сократили траты по кредиткам

Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января – февраля 2015 года.
News.ru 01:11
Футбол

Болельщики будут бойкотировать спонсоров «Локомотива» из-за отставки Семина

Президент клуба болельщиков «Локомотива» Илья Шарков рассказал об акциях протеста, которые намерены устроить болельщики в связи с отставкой легендарного тренера команды Юрия Семина.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Футбол

«Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
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Общество

Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах

По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
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Гаджеты

Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20

Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия вчера в 02:00
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