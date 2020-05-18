Коронавирус

ВедомостиВедомостиБанки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.
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У кредитов не выдался апрель

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РИА Новости вчера в 15:33
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Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

РИА Новости вчера в 10:40
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Газета.Ru вчера в 17:24
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Здоровье

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Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

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RT на русском вчера в 23:20
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Политика

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Общество

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Общество

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Здоровье

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Piter.tv 18 мая в 03:02
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Общество

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Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
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Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
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Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
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Общество

Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина

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Газета.Ru вчера в 12:35
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Космос

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60 аппаратов проекта Starlink должны были запустить сегодня, но старт отложили на сутки из-за запуска сверхсекретного шаттла X-37B.
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Происшествия

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В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК вчера в 12:23
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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