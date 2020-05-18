Экономика
Моя Москва.онлайнСредний лимит по кредитным картам россиян снизился до 72,6 тыс. рублей
Уточняется, что средний лимит в марте достигал 74,3 тыс. рублей. Также в организации отметили, что в апреле выдачи кредитных карт сократились на 67%. Согласно данным специалистов, в этом же месяце банки сократили выдачи потребительских кредитов более чем в два раза.
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Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
Известия вчера в 03:11
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В Нидерландах выявили случай передачи коронавируса от норки человеку
На звероферме в Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса нового типа от норки человеку.
Новый День 01:37
Общество
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К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
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Общество
В Роскачестве рассказали о качественных женских джинсах
Роскачество проверило женские джинсы популярных торговых марок, из которых семь брендов полностью соответствуют стандартам.
Аргументы и Факты 02:43
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
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В России изменят процедуру регистрации некоторых сделок с недвижимостью.
URA.Ru 02:09
Футбол
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат вчера в 04:37
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 18 мая в 05:08
Политика
Спикер Рады высказался по поводу записи разговора Порошенко и Байдена
Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что правоохранительные органы должны устроить проверку аудиозаписи, на которой, предположительно, есть голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 20 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Технологии
Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде
Ferra вчера в 11:16
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Общество
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Единоборства
Менеджер: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.
Газета.Ru 03:18