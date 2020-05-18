Уточняется, что средний лимит в марте достигал 74,3 тыс. рублей. Также в организации отметили, что в апреле выдачи кредитных карт сократились на 67%. Согласно данным специалистов, в этом же месяце банки сократили выдачи потребительских кредитов более чем в два раза.

Средний лимит по кредитным картам россиян снизился до 72,6 тыс. рублей

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