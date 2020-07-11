Экономика
Газета.RuРоссийские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Выяснилось, что в мае 2020 года средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превышал 67 тыс. руб. Стоит отметить, что такие цифры являются максимальными за последний год. При этом банки уменьшали объем доступных средств на кредитках держателям карт других возрастных групп.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
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РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Общество
Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Футбол
Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»
Верю, что «Тоттенхэм» сможет выиграть трофей в период моей работы здесь.
Евро-футбол.ру 02:59
Общество
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
«Интер» может пригласить Аллегри на пост главного тренера
Напомним, что Аллегри покинул пост главного тренера «Ювентуса» год назад и с тех пор остается без работы.
ODDS.ru 04:27
Биатлон
Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР
В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Игры
Разработчики Godfall показали обложку игры для PS5
Разработчик Counterplay Games и издатель Gearbox показали обложку Godfall для PlayStation 5. До этого Sony представила обложку «Человека-паука: Майлз Моралес», впервые продемонстрировав, как будут выглядеть коробки с играми для консоли нового поколения.
Игромания.ру 05:37
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
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Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета 03:35
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК вчера в 12:32
Футбол
«Лион» рассматривает возможность подписания Гендузи
Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи находится в шаге от перехода во французский чемпионат. В услугах хавбека заинтересован «Лион».
Матч ТВ 01:48
Политика
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 05:12
Футбол
Футболисты «Сокола» пропустили три мяча от «Ротора» в Волгограде
Версия-Саратов 05:09
Общество
Россиянам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике
В субботу, 11 июля, стало известно, что кабмин России внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается разрешить гражданам Российской Федерации получать сведения об умершем родственнике.
Аргументы недели 03:29
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12