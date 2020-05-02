Для сравнения, в феврале только 11 банков наращивали обязательства перед ЦБ, в их числе не было системно значимых, а сумма новых заимствований не превышала 17,6 млрд руб. Зачем банкам понадобились средства Статистика показывает, что кредитные организации увеличивали обязательства перед ЦБ неравномерно, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

с чего всё началось

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб. Эта сумма стала рекордной с декабря 2014 года (тогда банки заняли у ЦБ более 2,5 трлн руб.). По данным портала banki.ru, в марте к регулятору обратились 27 кредитных организации.

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Экономика Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. 99

Наука Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать. 28

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 16

Армия и оружие В ДНР заявили, что сбили два украинских разведывательных беспилотника Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые корректировали ведение огня по окраинам Донецка.

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,6K

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 1,1K

Общество В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 117

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 653

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 34

Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 43

Путешествия Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости. 43

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 42

Здоровье Правительство Украины обвинило местные власти в задержке надбавок медикам Киев, 2 мая 2020, 11:54 — REGNUM Медицинские работники на Украине, работающие с пациентами, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2, не получили 200% надбавку к зарплате по вине местных властей.

Общество Против резкого снятия ограничений из-за коронавируса выступил Минздрав Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью «Интерфаксу», что введенные российскими властями ограничительные меры из-за распространения коронавируса по стране после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 47