Для сравнения, в феврале только 11 банков наращивали обязательства перед ЦБ, в их числе не было системно значимых, а сумма новых заимствований не превышала 17,6 млрд руб. Зачем банкам понадобились средства Статистика показывает, что кредитные организации увеличивали обязательства перед ЦБ неравномерно, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

с чего всё началось

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб. Эта сумма стала рекордной с декабря 2014 года (тогда банки заняли у ЦБ более 2,5 трлн руб.). По данным портала banki.ru, в марте к регулятору обратились 27 кредитных организации.

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

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